Turbo Halbleiterindustrie Chips

Handelsidee

Was haben künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und Kryptowährungen gemein? Sie benötigen leistungsfähige Chips. Die Digitalisierung der Gesellschaft ist aber noch längst nicht abgeschlossen. Industrie 4.0 sowie der gesamte Haushaltsbereich stehen noch am Anfang. So ist davon auszugehen, dass die Halbleiterindustrie und Chipherstellung auch in den kommenden Jahren noch überproportional wachsen wird. Hieran soll sich dieses Wiki beteiligen. Zur Verbesserung der Performance werden moderate Hebelprodukte eingesetzt. Die Werte sollen dabei nach Möglichkeit mittel- bis langfristig gehalten werden.

