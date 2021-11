MEGATREND Pets Haustier Aktien

Handelsidee

Tatsächlich ist der globale Haustier-Markt ein schnellwachsendes Marktsegment, an dem die USA den größten Anteil haben. Die Gesamtausgaben des US-amerikanischen Haustier-Markts sind zwischen 2010 und 2018 rapide gewachsen und die Zeichen stehen gut, dass dieses Wachstum aller Voraussicht nach anhält. Mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von 5,3% übertrifft der Haustier-Markt die US-Wirtschaft, deren Wachstum im selben Zeitraum lediglich 3,8%.





Gründe für den Boom sind folgende:



-erwachsen werdende Millennials,

-eine alternde Bevölkerung,

-die wachsende Mittelschicht und

-die steigende Zahl von Singlehaushalten.



Wachsender Wohlstand und vor allem das unersetzliche Bedürfnis nach einem loyalen Begleiter treiben den Wachstum voran, denn ein Haustier bedarf Pflege, Schutz, ärztliche Behandlungen und nicht zu vergessen Futter.





