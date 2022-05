Mein persönliches Ziel ist es durch regelmäßige Ausschüttungen ein monatliches Zusatzeinkommen zu erzielen. Dabei verwende ich im weitesten Sinne eine Kern-Satelliten-Strategie. Dabei wird eine möglichst globale Diversifikation vom Aktienmarkt über ETFs angestrebt. Den Kern bilden regelmäßig ausschüttende ETFs und Fonds mit zumindest einer Ausschüttung pro Quartal. Die Satelliten dienen der Renditesteigerung durch Einzeltitel. Der Grundgedanke des Depots ist hierbei eine Reinvestition der Ausschüttungen, und aktive Verkäufe sind in der Regel nur bei den Satelliten vorgesehen. Daher auch der Name Hamstergrube, da hier die Ausschüttungen gehamstert werden. Als Satellit kommt das gesamte Wertpapierspektrum - ausgenommen Hebelprodukte - in Betracht.