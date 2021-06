Globus Plus

Handelsidee

In dieses Dachwikifolio sollen grundsätzlich wikifolio-Zertifikate aufgenommen werden, die Gewinn orientiert sind und mehr als 20 Prozent Jahressteigerung erzielen.



Ich möchte aber nicht blind kaufen, sondern der Ansatz dabei soll sein, darauf zu achten, dass die verschiedenen Ansätze der Referenzportfolios sich gegenseitig ergänzen. Es soll versucht werden eine gezielte Auswahl zu treffen und wikifolio-Zertifikate denen ich in der jeweiligen Marktphase mehr Potenzial zutraue, können auch zeitweise eine höhere Gewichtung bekommen. Im langfristigen Durchschnitt soll in der Regel aber eine ausgeglichene Gewichtung zwischen den Werten angepeilt werden.



Der Anlagehorizont soll in der Regel überwiegend langfristig sein und es soll nur in wikifolio-Zertifikate investiert werden, in deren Referenzportfolios keine Hebelprodukte enthalten sind. mehr anzeigen