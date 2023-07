Taktisch Rotieren Aktien Gold

Mit dem regelbasierten Portfolio wird zwischen verschiedenen ETF rotiert. Dabei haltet das Portfolio in unterschiedlichen Marktbedingungen die vielversprechendsten ETFs. Dabei kommen fokussiert sich die Strategie auf ETFs US-Aktien mehrheitlich aus dem S&P 500 sowie Gold. Die ETFs können bei positiver Markterwartung für eine offensivere Positionierung gehebelt sein. Die aktuellen Markterwartungen werden täglich auf Basis verschiedener Metriken analysiert und beurteilt. Dabei bewegt sich das gesamte Portfolio in die vielversprechendsten ETFs, in turbulenten Marktphasen teilweise auch in Cash. Trotz täglicher Analyse können ETFs bei bleibenden Erwartungen über eine länge Zeitdauer (Wochen, Monate, ...) gehalten werden. Die Strategie eignet sich aufgrund der gehebelten ETFs für Investoren mit einer höheren Risikotoleranz.