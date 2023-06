Der Schwarm1

In diesem Portfolio sollen erfolgreiche Trading-Ideen & Wikifolios vereint werden und auf diese Weise eine ueberdurchschnittliche Performance (20 % + X per anno) mit moeglichst geringem Drawdown erzielt werden. Theoretisch sollte eine Art von "Schwarmintelligenz" dabei helfen Verluste einzelner Positionen erfolgreich auszugleichen. Es soll & darf in 15 - 25 Wikifolios & einzelne Hebelprodukte investiert werden, wobei keine Position mehr als 10 % des Wikifolios darstellen sollte. Die Anlagedauer ist eher langfristig angelegt, Stop-Losses bei Drawdowns von mehr als 30 % (pro Position) sind vorgesehen, um die Verluste der Einzelpositionen einzugrenzen. Bei Abverkauf einer Position, soll der komplette Verkaufserloes in die naechste erfolgreiche Investmentidee/ein anderes erfolgreiches Wikifolio fliessen. Auf diese Art & Weise wird versucht eine LANGFRISTIGE Optimierung des Wikifolios und der damit verbundenen Performance zu gewaehrleisten.