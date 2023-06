Small Cap Europa

Das Wikifolio soll in europäische Small Cap-Aktien investieren, wobei Unternehmen aus Großbritannien ausgeschlossen werden. Small Cap-Aktien beziehen sich auf Unternehmen mit einer relativ geringen Marktkapitalisierung, die oft über beträchtliches Wachstumspotenzial verfügen. Die Anlagestrategie sollte sich auf fundamentale Analysen konzentrieren, um vielversprechende Small Cap-Unternehmen zu identifizieren, die solide Geschäftsmodelle, nachhaltige Wachstumsaussichten und eine solide finanzielle Basis aufweisen. Das Wikifolio sollte in eine breite Palette von europäischen Ländern investieren, um eine angemessene geografische Diversifikation zu gewährleisten. Dies könnte beispielsweise Unternehmen aus Deutschland, Frankreich, Spanien, Österreich, Schweden und anderen europäischen Ländern umfassen. Das Ziel ist es, von den Wachstumschancen und der Innovationskraft kleinerer europäischer Unternehmen zu profitieren, während das Risiko durch eine breite Streuung reduziert wird. Um das Risiko weiter zu streuen, wird versucht in verschiedene Branchen zu investieren. Eine ausgewogene Mischung aus Sektoren wie Technologie, Gesundheitswesen, Industrie, Konsumgüter, Finanzen und anderen könnte angestrebt werden. Dies ermöglicht es von unterschiedlichen Wachstumstreibern in verschiedenen Branchen zu profitieren und gleichzeitig das Risiko einer zu starken Konzentration in einem Sektor zu verringern. Das Wikifolio sollte auf eine mittel- bis langfristige Anlage ausgerichtet sein. Small Cap-Aktien haben oft eine längere Wachstumsphase und erfordern Geduld, um ihr volles Potenzial zu entfalten. Ein disziplinierter Anlageansatz, der auf einem langfristigen Anlagehorizont basiert, könnte dazu beitragen, kurzfristige Volatilität zu überwinden und langfristig attraktive Renditen zu erzielen.