Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Das Wikifolio "Solana Crypto Currency" ist publiziert. Das Kapital bereits vollständig in die Kryptowährung Solana investiert. Das Wikifolio konnte bereits am ersten Tag den ersten kurzfristigen Kursaufschwung der Kryptowährung mitnehmen. Solana hatte am 09.09.21 bisher den Höchstkurs mit über 212 USD erreicht und befindet sich seitdem in einer Konsolidierungsphase. Ich wünsche allen Interessenten viel Erfolg und freue mich natürlich auf Eure Vormerkungen, damit das Wikifolio bald investierbar wird und man so auf einfache Weise an der Wertentwicklung von Solana partizipieren kann.