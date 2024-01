espring -ewiges Einkommen

In dieses Dachwikifolio sollen grundsätzlich wikifolio-Zertifikate aufgenommen werden, welche eine gute und vor allem eine gesunde Perspektive aufzeigen.. Mögliche, zukünftige Dauerläufer sollen sollen ebenso dabei sein, wie bereits erfolgreich und altbewährte Unternehmen. Es soll versucht werden eine gezielte Auswahl zu treffen und wikifolio-Zertifikate denen ich in der jeweiligen Marktphase mehr Potenzial zutraue, können auch zeitweise eine höhere Gewichtung bekommen. Im langfristigen Durchschnitt soll in der Regel aber eine etwas eher ausgeglichene Gewichtung zwischen den Werten angestrebt werden. Der Anlagehorizont soll in der Regel überwiegend langfristig sei.