Strategie-Mix Aktien mit Hebel

Dieses wikifolio soll grundsätzlich einen technischen Portfolioansatz mit kleinem Hebel für Aktien abbilden. Technische Impulssignale sind meiner Meinung nach gute Voraussetzungen für Performance. Konkret soll eine Aktienauswahl in der Regel durch die Kombination aus: 1. Technische Kursbewertungen 2. Strategische Unternehmenseinschätzungen 3. Kennzahlenauswertungen erfolgen. Erst wenn nach meiner Erfahrung genügend positive Signale zusammentreffen, soll der Wert Eingang in das wikifolio finden. Der Ansatz soll aus meiner Sicht bewährte technische Signale innerhalb der Handelsidee wirkungsvoll verbinden. Es kann grundsätzlich in eine große Zahl von Einzeltiteln investiert werden. Die Haltedauer der Einzeltitel ist flexibel von mehreren Tagen über mehreren Wochen bis zu Monaten evtl. Jahre angedacht soll jedoch eher kurz- bis mittelfristig sein. Der oben ausgeführte Ansatz soll vorrangig mit Zertifikaten (Anlagezertifikate und Hebelprodukte) mit kleinem Hebel bei Kauf und Einzelaktien umgesetzt werden. Daneben können aber auch ETFs eingesetzt werden.