Moin liebe Kapitalisten, mit dem Wikifolio "Starke Woche - weak Friday" wird die Angst der Trader vor dem Wochenende in eine Handelsidee umgesetzt. Ich selbst bin seit Zeiten des Neuen Marktes investiert und bin mit einer gewissen Risikobereitschaft gut gefahren. Doch kommen ich nun zur Handelsidee. Es wird in Aktien investiert. Die Basis zur Auswahl dieser Aktien sind in der aktuellen Marktlage die grossen produzierenden Tech-Werte, wie Apple, Nvidia, Tesla, AMD. Nichtproduzierende Tech-Werte wie Meta oder Alphabet finden keine Berücksichtigung. -Ordergrösse maximal 1% des Portfolios. -Gekauft wird von Donnerstag nach Xetra Schluss bis Montags vor Börsenöffnung New York. Verschiebungen sind bei Feiertagen erlaubt -Order wird bis Börsenschluss Freitags New York 2% unter dem Geldkurs plaziert, falls die Order nicht ausgelöst wird, wird am Montag bis Börsenöffnung New York die Order 1% über dem Geldkurs plaziert. -Verkaufsorder werden am Dienstag mit 10% über Kaufkurs eingestellt, falls die Order nicht ausgeführt wird, wird am Mittwoch die Verkaufsorder auf 6% über Kaufkurs eingestellt und am Donnerstag letztlich auf 3% über Kaufkurs. Darüberhinaus wird die Order in der nächsten Woche neu plaziert.