Wachstum Swing Nebenwerte

Handelsidee

Vorrangig werden Wachstumswerte gehandelt.

Vorallem aus dem IT Bereich, aber auch Biotech, Fintech

Dabei werden auf fundamental unterbewerte Unternehmen, statt auf Highfyler wert gelegt mit antizyklischen Tradingstrategien.

Im Fokus stehen ebenso Micro-Cap Biotech Aktien mit einer starken Forschungs-Pipeline und ggfs. zeitnahen Katalysatoren.



Breit diversifiziert in US / DE / EU / China



Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig. mehr anzeigen