Focus7Sectors by InvestWizard

Unternehmen 7 Branchen keine regionale Einschränkung. Die jeweiligen Unternehmen haben das Potenzial den Kurs deutlich zu steigern. Voller Fokus auf die folgenden 7 Branchen um hier bestmöglich Chancen zu nutzen: 1. Tourismus 2. Schiffbau + Transport auf See 3. LKW Herstellung + Transport an Land 4. Baubranche + Baurohstoffhändler 5. Streaming Music and Video 6. Telekommunikation 7. Kleidung + Schuhe - Hersteller + Verkaufsunternehmen (On- + Offline) Es werden keine Einzelwerte einfach gestrichen, sondern sofern die Chancen in der Branche wird diese durch eine neue Branche ersetzt und aus dem wikifolio entfernt. Ca. 15 % liquide Mittel werden gehalten falls eine der Branchen in eine Krise gerät oder einen Aufschwung hat, dass direkt nachgekauft bzw. reagiert werden kann.