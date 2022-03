Value- und Trendinvestments

Handelsidee

In diesem wikifolio soll überwiegend in Aktien investiert werden, deren Potential an Substanz und Verschuldung in Relation zu Ertragsstärke und Wachstumsperspektive aussichtsreich erscheint. Das Anlageuniversum umfasst dabei Aktien aller Branchen und Länder, kann aber auch im andere Anlageklassen wie Zertifikate, ETF's oder Fonds ergänzt werden. Hebelprodukte sollen nur zu Absicherungszwecken dienen.



Das Augenmerk soll insbesondere auf Aktien gerichtet werden, welche bei den Analysten hohe Chancen versprechen. Zur Beimischung soll auch in zukunftsweisende Trendaktien diversifiziert werden.

Der Fokus der Auswahl ist auf Value-Faktoren ausgerichtet, wie beispielsweise KGV, Ertragswachstum, Kurs-Buch-Wert und Verschuldung.

Der Anlagehorizont der Werte ist überwiegend langfristig ausgerichtet.



Das wikifolio soll eine mittel- bis längerfristig möglichst schwankungsarme Rendite erzielen, zu diesem Zweck werden bei zunehmenden Abwärtsrisiken neben einer höheren Cashquote auch Derivate zur Absicherung eingesetzt. mehr anzeigen