Thief Shark Growing Capital T

Handelsidee

In diesem Portfolio befinden sich vornehmlich die Schwergewichte der Wirtschaft. So wird neben Kurssteigerungen hier auch von regelmßig wiederkehrenden Dividendenausschüttungen profitiert. Als Anlagehorizont ist hier quai von infinitiv auszugehen. Es sollte eine jährliche Rendite von mindestens 5% erreicht werden. Aktien aufstrebender Unternehmen werden zu gegebener Zeit eingepflegt. Je nach Ausfall der Quartals- bzw. Jahresabschlussberichte wird umgeschichtet, da das Portfolio aktiv verwaltet whird. Es wird auf eine ausreichend hohe cash-Position gesetzt, um im Fall von Kurskorrekturen einzelner Werte oder des Gesamtmarktes entsprechend reagieren zu können, indem Zukäufe getätigt werden. Teil- oder Komplettgewinnmitnahmen werden nur bei Gewinnen über 10% realisiert und werden ggf. in andere Werte reinvestiert. mehr anzeigen