trading with julia

Handelsidee

Warren Buffet:

1."Du musst kein Raketenwissenschaftler sein. Das Investieren in Aktien ist kein Spiel, bei dem derjenige mit einem IQ von 160 denjenigen mit einem IQ von 130 schlägt."

2. "Investiere niemals in ein Unternehmen, dessen Geschäft du nicht verstehst."

3. "Kaufe Aktien von Unternehmen, die so wundervoll sind, dass ein Idiot diese leiten kann, denn früher oder später wird es einer tun."

4. "Der Preis ist das, was du bezahlst, der Wert ist das, was du erhältst."

5. "Sei ängstlich, wenn andere gierig sind und sei gierig wenn andere ängstlich sind."

6. "Es ist viel besser, eine wunderbare Firma zu einem guten Preis zu kaufen, als eine gute Firma zu einem wunderbaren Preis."

7."Meiner Ansicht nach sind Derivate finanzielle Massenvernichtungswaffen, die zwar latente, aber potenziell tödliche Gefahren bergen."



