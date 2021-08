Handelsidee

Ein Blick über Deutschland hinaus zeigt, dass viele Staaten auf Atomkraft als Brücken-oder Schlüsseltechnologie setzen, um die Klimaziele zu erreichen und die (autarke) Stromversorgung sicherzustellen. Anfang 2020 gab es auf der Welt 442 Reaktoren in 31 Ländern. Es gibt 54 laufende Neubauprojekte, wovon sich 12 in China befinden. Sechs Kraftwerke sind 2019 neu in Betrieb gegangen: drei in Russland, zwei in China und eine in Südkorea. Zudem wird Kernkraftenergiegewinnung auch weiterentwickelt und gewinnt immer mehr prominente Befürworter (zuletzt Bill Gates). Die Uraniumkapazitäten wurden in den letzten Jahren zurückgefahren und der Preis ist nur noch ca. 30% der historischen Höchststände. Das birgt ein explosives Aufholpotential, woran wir mit diesem Zertifikat partizipieren wollen. Es wird aktiv gemanaged und beinhaltet das Investment in Uraniumproduzenten-und Entwickler. Dabei fließt neben der Fundamentalanalyse auch die Chartanalyse mit ein. Hohes Ertragspotential/Hohes Risiko. mehr anzeigen