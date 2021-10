Handelsidee

Intelligente Investmentstrategien sollten nicht starr an eine Form gebunden sein. Daher habe ich „Value and Growth Performance“ ins Leben gerufen. Die Idee soll die Vorteile aus dem Value basierten Investmentansatz und wachstumsstarken Trendaktien kombinieren.



Es wird angestrebt, eine Gewichtung von ca. einem Drittel Value Aktien und ca. zwei Dritteln Growth Aktien zu erreichen. Die Bestimmung der Value Aktien soll in erster Linie auf fundamentalen Bewertungskriterien basieren. Die wachstumsorientierten Aktien, welche von aktuellen Trends profitieren, sollen unter Betrachtung mehrerer Faktoren ausgewählt werden:

- Marktpositionierung und Relevanz der Unternehmen im branchenspezifischen Marktumfeld

- Alleinstellungsmerkmale mit Blick auf den Innovationsgrad und das Geschäftsmodell

- Technische Analyse des Charts



Es wird versucht, in verschiedene Branchen zu investieren, um eine gesunde Diversifikation zu erlangen. Den Schwerpunkt des Wikifolios sollen jedoch Tech Werte ausmachen. Ziel soll es sein, ein solides Portfolio anzubieten, welches eine überdurchschnittliche Performance erzielen soll. Durch regelmäßige Betrachtung und Austausch einzelner Werte im Bedarfsfall soll dies ermöglicht werden. Um Risiken zu minimieren, werden Teile des Portfolios mit einem Stopp Loss abgesichert. Dadurch kann es kurzfristig zu einem höherem Cashbestand kommen, bis die Positionen, der Marktlage entsprechend, wieder nachgekauft werden.

Mein empfohlener Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig.

