Handelsidee

Dieses Wikifolio soll sich aus nordamerikanischen Unternehmen zusammensetzen. In diese Unternehmen soll langfristig, in unterschiedlicher Zusammensetzung, investiert werden. Sowohl durch die Möglichkeit der Absicherung durch short-ETPs als auch den temporären Aufbau von Cash soll das Risiko vermindert werden. Die Möglichkeit von fallenden Preisen zu profitieren ermöglicht des Weiteren nicht auf ständig steigende Aktienkurse angewiesen zu sein. Zur Wahrnehmung mittelfristiger Gelegenheiten können einzelne Sektoren besonders gewichtet werden.



Die Analyse der im Markt und in Einzelwerten vorhandenen Volatilität soll die Grundlage der Handlungsentscheidungen und des optimalen Handlungszeitpunktes sein. Diese Wahrscheinlichkeitsanalyse erfolgt anhand verschiedener Volatilitätskennzahlen unter Zuhilfenahme quantitativer Modelle.



Meiner Meinung nach ist es durch das Verständnis der Volatilität möglich attraktive Anlagemöglichkeiten zu identifizieren und gleichzeitig das Verlustrisiko zu begrenzen. mehr anzeigen