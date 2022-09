Das WADN (World Aktien Duo Nachhaltigkeit) Wikifolio investiert in weltweite Aktientitel. Diese gliedern sich insbesondere ich Dividendentitel zur möglichen Volatilitätsreduzierung und Risikoanpassung innerhalb des Aktieninvestments. Zudem werden starke Performancetitel eingekauft, welche einen positvien Ausblick aufzeigen, eine günstige Einstiegsgelegenheit offenbaren, oder eine Unterbewertung im Aktienkurs wiederspiegeln. Hierbei können Growth- und Valuewerte gemischt werden, wobei keine starre Aktiengewichtung eingehalten muss. Eine Übergewichtung von Branchen und Themen ist genauso möglich wie eine entpsprechende Reduzierung oder das nicht investieren in bestimmte Bereiche. Der Schwerpunkt liegt im Nachhaltigkeitsbereich. Jedoch sind auch weniger nachhatlige Themen grundsätzlich möglich. Themen, wie Kinderarbeit, Waffen, Verstöße gegen Ethik und Religion etc. werden ausgeschlossen. Das WADN ist als 100 % Aktienstruktur ausgelegt. Es werden immer Aktien direkt gekauft. Ein Hebelprodukt zur Beimischung ist nicht möglich um evtl. Kurse abzusichern, oder an einer Outperformance zu partizipieren. Somit werden nur die tatsächlichen Titel gehalten. Der Anlagehorizont sollte wie bei alllen Risikoanlagen mindestens 5 Jahre betragen. Die Verfügbarkeit und Handelbarkeit an der Börse ist davon nicht betroffen. Ein monatlicher Sparplan ist möglich. Einmalzahlungen sind möglich.