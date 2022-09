Wasserdichtes Allwetter-Dach

Hauptsächlich sollen gewissermaßen sicherheitsorientierte oder auf Verlustbegrenzung bedachte Wikifolios aufgenommen werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie in schwierigem Börsenumfeld versuchen, den Wert zu erhalten oder zumindest den Verlust möglichst zu begrenzen und Risiken zu reduzieren. Dies kann zum Beispiel durch den Aufbau einer größeren Cash-Position oder durch Derivate zur Absicherung erfolgen. Dies soll dem Motto nachkommen, dass nicht mehr so viel an Wert aufgeholt werden muss, was zuvor verlorengegangen wäre. Dennoch sollen die in Erwägung gezogenen Wikifolios in einem positiven Marktumfeld eine entsprechend renditestarke Performance aufweisen. Weitere Aufnahmekriterien sollen der maximale Wertverlust vor allem innerhalb der letzten 2-3 Jahre, ein flexibles Management der Trader in verschiedenen Börsenphasen, bestenfalls sind sie selbst in ihren Wikifolios investiert, und eine gute Kommunikation sein. Die Haltedauer soll überwiegend mittel- bis langfristig sein, doch in Abhängigkeit der Wertentwicklung kann auch kurzfristig ein Wikifolio wieder verkauft oder gekauft werden. Eine geringfügige Cash-Position kann auch aufrechterhalten werden, um eher kurzzeitig risikoreichere oder stark schwankende Wikifolios, die zuvor einen größeren Verlust erlitten haben, aufzunehmen. Dabei soll zusätzlich zumindest in geringem Maße von einer Rebound-Möglichkeit profitiert werden. Zusammengefasst soll der weitläufigen Mär entgegengewirkt werden, dass bei geringem Risiko auch nur begrenzte Performances möglich wären.