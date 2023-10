World Size Value Faktor ETFs

Ein reines passives ETF Portfolio über die ganze Welt mit höherer Gewichtung auf Europa und Emerging Markets mit dem Faktoren Small Caps und Value. Es wird regelmäßig rebalanziert wenn eine Position 15% über der Soll- oder 10% unter der Soll-Gewichtung ist. Basis bzw. Core Investment von 45% ist im WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index als Alternative zu einem MSCI World. Um eine mögliche Outperform zu erreichen wird noch dazu der Amundi NASDAQ-100 Daily (2X) Leveraged mit 15% Gewichtung genommen. Die restlichen 40% werden zu je 5% aufgeteilt in Höhere Gewichtung von den Regionen Europa und Emerging Markets mit einer höheren Gewichtung der Faktoren Small Caps und Value. Die Faktoren Size und Value wurden gewählt, da diese eine gegensätzliche Korrelation aufweisen und als Absicherungen zum Basis Investment dienen sollen welches auf Qualität, Dividenden und Technologie beruht. Um vom Krypto Markt zu profitieren werden 5% über ETNs in Bitcoin und Ethereum investiert.