Chinese Semiconductors

Handelsidee

Dies ist ein Wikifolio, welches mir persöhnlich am Herzen liegt, da ich aktuell Chinesisch lerne, schon oft in China war und Halbleiter meine große Leidenschaft sind.



Der Handelskrieg zwischen den USA und China bietet große Chancen für die chinesische Wirtschaft unabhängiger von den USA zu werden und lokale chinesische Unternehmen zu internationalen Champions wachsen zu lassen.



Besonders spannend finde ich chinesische Halbleiter Unternehmen und nicht chinesische Firmen, die an chinesischen Halbleiter Produktionsketten beteiligt sind, da ohne Chips eine moderne Wirtschaft nicht möglich ist. Auch ist der Import von Halbleitern einer der größten Posten der chinesischen Importe und eine lokale Produktion somit geostrategisch von Vorteil.



In diese Unternehmen soll in diesem Wikifolio investiert werden.



Ich glaube nicht, dass durch "Traden" der Markt geschlagen werden kann. Daher werde ich versuchen, Unternehmen zu kaufen, die folgende Punkte erfüllen:

- Unterbewertet

- Gute Wachstumsaussichten

- Verständliches Geschäftsmodel

- Wettbewerbsvorteil

- Kein zu hohes Risiko in der Bilanz



Nach dem Kauf soll der Kurs nicht mehr von Bedeutung sein und erst verkauft werden, wenn sich die Aussichten des Unternehmens, der Markt oder die Wettbewerbssituation verändert hat. Somit ist es bezüglich der Haltedauer geplant, langfristig zu handeln.

