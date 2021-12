Die heißesten Aktien der letzten Woche

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei Shop Apotheke Europe. Den Grund für die Kursverluste des Wertpapiers kennt Michael Kissig ( sirmike): „Am Markt kursieren Gerüchte, wonach die flächendeckende Einführung des E-Rezepts in Deutschland auf unbestimmte Zeit verschoben wird. Und damit entsprechend der kräftige Rückenwind, vom dem Online-Apotheken ordentlich profitieren sollten. Das schmeckt deren Aktienkursen natürlich gar nicht.“ Viele wikifolio-Trader glauben aber weiterhin an den Investmentcase und sahen dementsprechend in dem letztwöchigen „Dip“ eine Kaufgelegenheit. Auch Kissing hält die Aktie mit einer derzeitigen Gewichtung von 9,3 Prozent in seinem wikifolio Kissigs Turnaround-Spekulationen.