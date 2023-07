Das sind die heißesten Aktien der letzten Woche

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Die Aktie von Elmos Semiconductor ist in den vergangenen knapp zwei Wochen um mehr als 30 Prozent gestiegen. Grund dafür dürfte der angekündigte Verkauf der deutschen Wafer-Produktionsstätte an den US-Konzern Littelfuse für 93 Mio. Euro sein. Zum Ende des vergangenen Jahres waren die damaligen Verkaufspläne (an die Tochter einer chinesischen Firma) noch am Veto des Bundeswirtschaftsministeriums gescheitert. Diesmal sollte es keine derartigen Probleme geben.

Fear of Missing Out bei Elmos Semiconductor

Gerade weil die Aktie kurz vor Bekanntgabe des Deals recht kräftig unter Druck stand, dürften einige Anleger hier auf dem falschen Fuß erwischt worden sein. Entsprechend dynamisch gestaltet sich der jüngste Kursanstieg. Auch die wikifolio-Trader greifen fleißig zu. Ein Blick auf das wikifolio Trading-Sentiment zeigt den deutlichen Käuferüberhang in den vergangenen sieben Handelstagen:

Zugegriffen haben zum Beispiel die Redakteure des Fachmagazins Börse Online . In deren wikifolio Börse Online Wachstumswerte ist Elmos dadurch mittlerweile zur drittgrößten Position aufgestiegen.

Buying the Dip bei ThyssenKrupp Nucera

Zu Gewinnmitnahmen kam es in den vergangenen Tagen beim Börsenneuling ThyssenKrupp Nucera . Die Aktie war bei einer Preisspanne von 19,50 bis 21,00 Euro vor gut einer Woche zu 20,00 Euro an den Markt gekommen und danach kurzzeitig bis auf über 25 Euro gestiegen. Seitdem konsolidiert der Titel. Die Mehrzahl der wikifolio Trader nutzte diesen Rücksetzer zum Einstieg. So wie Christian Scheid ( Scheid ), der die Aktie gerade neu in sein wikifolio Special Situations long/short aufgenommen hat. „Das Unternehmen entwickelt Elektrolyseanlagen für die Herstellung von Wasserstoff. Der Umsatz in dem Segment hat sich im ersten Geschäftshalbjahr verneunfacht, und es entfielen darauf bereits 56 Prozent der gesamten Neuaufträge. Wegen der im Wettbewerbsvergleich recht günstigen Bewertung ist der Titel spannend“, begründet der Trader den Kauf der Wasserstofftochter von ThyssenKrupp.

Taking Profit bei Activision Blizzard

Die Übernahme des Videospieleriesen Activision Blizzard durch Microsoft ist in den vergangenen Tagen wieder etwas wahrscheinlicher geworden. In San Francisco wurde der Antrag der US-Regierung, das Geschäft mit einer einstweiligen Verfügung zu blockieren, durch einen US-Richter abgewiesen. Die Aktie stieg daraufhin innerhalb von drei Tagen um 12 Prozent. Die Gerichtsverfahren laufen indes weiter, weshalb der Deal noch längst nicht in trockenen Tüchern ist. Vielleicht auch deshalb haben einige Trader nach der jüngsten Rally ihre Gewinne bei Activision Blizzard mitgenommen.

Was hältst du von der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft? Teile hier mit uns deine Meinung:

Jumping the Ship bei SMA Solar

Die Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen bleibt trotz der Beruhigung bei den Strompreisen hoch. Und daran dürfte sich in den kommenden Jahren auch wenig ändern, wenn die Regierungen ihre ambitionierten Klimaziele tatsächlich erreichen wollen. Der deutsche Branchenplayer SMA Solar hat zuletzt seine Jahresprognose deutlich angehoben. Der anschließende Freudensprung beim Aktienkurs war aber nicht nachhaltig. Hatten die Börsianer hier zuvor schon zu viel Fantasie eingepreist? Einige wikifolio Trader gehen bei dieser Entwicklung lieber auf Nummer Sicher und trennen sich von der Aktie. Andere Trader hingegen sehen auf dem aktuelle Niveau wieder Luft nach oben und steigen ein. Das passt zu den optimistischen Schätzungen der Analysten, die laut aktien.guide ein durchschnittlies Kursziel von 109,50 Euro aussprechen. Das wäre gut 22 Prozent mehr als die Aktie jetzt kostet.

