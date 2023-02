Die heißesten Aktien der letzten Woche

Angst etwas zu verpassen hatten wikifolio Trader letzte Woche allen voran bei der Aktie von Super Micro Computer . Warum der kalifornische Hersteller von Computern für Rechenzentren bei Anlegern gerade so gefragt ist, weiß Christian Mallek ( SIGAVEST ): „Super Micro hat sehr gute Quartalszahlen vorgelegt und die Erwartungen der Analysten ein weiteres Mal deutlich übertroffen. Mit einem Gewinn pro Aktie von 3,26$ (erwartet 2,73$) sowie einem Umsatz von 1,8 Mrd. $ (erwartet 1,73 Mrd. $) zeigt das Unternehmen die Qualität ihres Geschäfts.“ In Malleks wikifolio VV Aktien flexibel ist die Aktie von Super Micro Computer derzeit mit 4,6 Prozent gewichtet.

ChatGPT ist derzeit in aller Munde. Eine Aktie die von dem Hype rund um künstliche Intelligenz derzeit massiv profitiert ist C3.AI. Das Unternehmen bietet Software-Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz an. Die C3.AI-Aktie ist auf Monatssicht knapp 90 Prozent im Plus. Und dass, obwohl sie in der letzte Woche um rund 14 Prozent korrigierte. Die Verluste interpretierten viele wikifolio Trader nicht als Grund zur Sorge, sondern als Kaufchance.