Die heißesten Aktien der letzten Woche

Ein beeindruckendes Comeback feiern seit einigen Wochen die Aktien der europäischen Großreedereien. Sie profitieren von den stark gestiegenen Frachtraten, weil wegen der anhaltenden Attacken von Huthi-Rebellen auf Schiffe im Jemen die Fahrten durch das Rote Meer vermieden werden. Die begrenzten Kapazitäten in Europa und im Mittelmeer haben die Frachtraten am Spot-Markt in die Höhe getrieben. Die Aktie der dänischen A.P. Moeller Maersk ist in diesem Umfeld auf Monatssicht um über 30 Prozent gestiegen. Allein in der abgelaufenen Woche ging es mit dem Kurs um gut 13 Prozent nach oben. Die wikifolio Trader standen bei der Aktie in den vergangenen Tagen mehrheitlich auf der Käuferseite, wie das aktuelle Trading-Sentiment bei A.P. Moeller Maersk zeigt:

Fear of Missing Out bei Enphase Energy

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 Palantir Technologies 43,28% Dividenden-Strategie Global 2 ARM Holdings 63,35% Bigplayer Zukunfttechnologien 3 Enphase Energy 20,66% Goldesel-Trading 4 IDEXX Laboratories 9,14% Aktien Score Top 50 5 Mainz Biomed 22,22% Riu Trading

Der politisch in vielen Ländern dieser Welt forcierte Ausbau der Erneuerbaren Energien ist im Grunde das perfekte Umfeld für alle in diesem Segment engagierten Unternehmen. Trotzdem befindet sich der Markt für Photovoltaikanlagen in einer großen Krise, wie die jüngsten Aussagen zum Beispiel von Meyer Burger zeigen. Hier belastet unter anderem der auf die Preise drückende Wettbewerb aus China. Wie sehr der europäische Markt zudem unter den immer noch sehr hohen Lagerbeständen der Vertriebspartner leidet, hat sich bei den jüngsten Zahlen der amerikanischen Enphase Energy gezeigt. Der Hersteller von Solarwechselrichtern bilanzierte für das Schlussquartal 2023 einen Umsatzrückgang von rund 70 Prozent in Europa. Der Ausblick des Vorstands macht aber Mut. Demnach zeige Europa bereits erste Erholungszeichen, weshalb man davon ausgeht, dass das laufende Quartal den Tiefpunkt der negativen Entwicklung darstellen könnte. Bis zum Ende des zweiten Quartals rechnet Enphase Energy mit einer Normalisierung der Lagerbestände und einer Zunahme der Nachfrage nach seinen Produkten. Daraufhin zog die Aktie deutlich an und verbuchtet einen Wochengewinn von über 20 Prozent.

Buying the Dip bei adesso

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 adesso -5,94% TomsUltraLong 2 American Lithium -8,50% Special Situations long/short 3 A.P. Moeller-Maersk -11,25% MEINE PREMIUM STOCKS 4 Carrefour -6,12% Performance powered by AI 5 Teekay Shipping -8,31% High Dividende Worldwide

Während andere IT-Dienstleister wie etwa Bechtle an der Börse zuletzt sehr gefragt waren, will die Aktie von adesso noch nicht so richtig in Schwung kommen. Dabei dürfte das Unternehmen im laufenden Jahr bei zweistelligem Umsatzwachstum seine Gewinnmarge ausweiten. Untermauert wurden diese vom Vorstand ausgegebenen Ziele zuletzt durch Großaufträge von einem Mobilitätsanbieter und einem Versicherungskonzern im Gegenwert von über 50 Mio. Euro. Die Analysten von Warburg Research haben die Aktie mit Blick auf die anziehende Nachfrage, die steigende Profitabilität und die ihrer Ansicht nach zu niedrige Bewertung gerade auf die Liste der „High Conviction-Ideen“ für institutionelle Kunden im Februar gesetzt. Bei einem Kursziel von 180 Euro rechnen die Strategen mit einem Anstieg der Aktie um mehr als 90 Prozent. Auch die Mehrheit der bei dem Nebenwert aktiven wikifolio Trader glaubt fest an steigende Kurse. Ein Blick auf das Trading-Sentiment zeigt den deutlichen Käuferüberhang bei adesso:

Trading-Sentiment:

Eingestiegen ist vor wenigen Tagen zum Beispiel der sehr erfolgreiche Trader Dirk Middendorf ( carpediem7 ), dessen wikifolio Carpe diem Aktientrading gerade ein neues Allzeithoch markieren konnte. Der gelernte Bankkaufmann lebt nach eigenen Angaben seit einigen Jahren „überwiegend von der Aktienanlage“ und sucht in diesem wikifolio vor allem nach fundamental unterbewerteten und renditestarken Aktien. adesso gehört dazu.

Carpe diem Aktientrading carpediem7 DE000LS9HFZ6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +353,1 % seit 29.08.2014 EUR 5.038.154,18 Investiertes Kapital +14,9 % Performance (1 J) 10,5 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: 17,4 Prozent

Taking Profit bei Morphosys

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Morphosys 54,65% AAA Top 10 Deutschland 2 Rock Tech Lithium 7,94% Uranminen 3 TUI AG 5,49% Top 100 Community Aktien M 4 SMA Solar 9,57% Sportplatz 5 ELMOS Semiconductor 7,52% Aschenputtell

Mit einem Kurssprung von rund 55 Prozent zählte die Aktie von Morphosys in der vergangenen Woche zu den absoluten Top-Performern am deutschen Aktienmarkt. Verantwortlich dafür war die Nachricht, dass der im SDAX notierte Biotech-Spezialist von Novartis übernommen werden soll. 2,7 Milliarden Euro wollen die Schweizer dafür auf den Tisch legen. Je Aktie liegt das Übernahmeangebot bei 68 Euro. Der Deal wird von den führenden Gremien bei Morphosys unterstützt. Schon in den Tagen zuvor war die Aktie deutlich gestiegen, nachdem die Nachrichtenagentur Reuters vorab über eine mögliche Übernahme durch den Schweizer Pharma-Riesen berichtet hatte. Mit der offiziellen Mitteilung durch Novartis am Montagabend ging der Kurs dann noch etwas weiter nach oben. Das haben einige Trader wohl für Gewinnmitnahmen genutzt.

Zu den glücklichen Verkäufern zählt auch Michael Fischer ( GuerillaTrader ), der bei Morphosys in seinem wikifolio Guerilla Strategie vergangene Woche Gewinne von bis zu 128 Prozent eingetütet hat. Der Trader will in seiner Rolle als Kleinanleger mit einer gezielten Konzentration auf wenige Depotwerte den Kampf gegen die großen institutionellen Profis aufnehmen. Dabei achtet er vor allem auf das KGV, das Momentum und die Dividendenrendite der Titel.

Guerilla Strategie GuerillaTrader DE000LS9FLJ2 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +97,9 % seit 14.01.2015 EUR 49.483,42 Investiertes Kapital +11,3 % Performance (1 J) 16,5 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +7,9 Prozent

Jumping the Ship bei Amgen

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Paypal -5,68% Trend und Momentum (gehebelt) 2 Qualys -8,50% DA-Stockpicker 3 Vonovia -6,54% Economic Moat - let it grow 4 Amgen -10,08% Relative Stärke Dow-Nasdaq-Werte 5 Plug Power -6,54% firstclass stock picking

Bei einem anderen, deutlich größeren Player der Biotech-Branche lief es in der abgelaufenen Woche nicht so gut. Die in den vergangenen Monaten sehr erfolgreiche Aktie von Amgen musste einen Kursrückgang von gut zehn Prozent hinnehmen. Dabei hatte das Unternehmen mit seinen Zahlen zum vierten Quartal durchaus überzeugen können. Der um 20 Prozent auf 8,2 Milliarden US-Dollar gestiegene Umsatz lag über den Konsensschätzungen und auch der bereinigte Gewinn von 4,71 Dollar je Aktie übertraf die Erwartungen des Marktes. Weniger gut kam jedoch laut Medienberichten der Ausblick des Konzerns an, obwohl die durchschnittlichen Prognosen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn innerhalb der von Amgen veröffentlichten Zielrange liegen. Firmenchef Robert Bradway rechnet im Jahr 2024 zudem mit mehr als einem Dutzend bedeutender Meilensteine in der Pipeline. Womöglich handelt es sich bei dem Kursrückgang daher auch einfach nur um klassische Gewinnmitnahmen nach dem vorherigen Anstieg der Aktie. Auch einige wikifolio Trader haben sich in der vergangenen Woche von Amgen als Depotwert verabschiedet. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass laut aktien.guide das Kurspotential der Analysten mit nur noch gut vier Prozent nicht mehr allzu viel hergibt. Die insgesamt 22 registrierten Banken sehen den fairen Wert der Aktie im Durchschnitt bei gut 303 Dollar. Die bei Amgen sehr breite Range reicht dabei von 170 bis 380 Dollar, so dass es auch einige „Verkaufen“-Voten der Analysten gibt:

