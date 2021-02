Neue investierbare wikifolios KW 27

Diese Woche erhielten 56 weitere wikifolios den Status "investierbar". Welche das sind, gibt es wie immer hier nachzulesen.

Insgesamt wurden in etwas mehr als vier Wochen 175 wikifolio-Zertifikate emittiert, damit sind heute 1.204 wikifolio-Zertifikate handelbar. Warum der neue Emissionsprozess rascher ist, ist im letzten Blogbeitrag zur Emission nachzulesen.

Hier ist wie gewohnt die Liste, welche Handelsideen neu zur Liste der investierbaren wikifolios hinzugekommen sind.

wikifolioWFTrader

RS Segment PickerRS0008SPRSpiegler

LWHS Capital040791LWC

Diversified Fundamental Invest.11086Leyendecker

RS Once-in-Lifetime OpportunityRSLIFERSpiegler

Marktzyklen offensiv gehebeltZYKHEBELploutos

Dr. DachsLL005LaggyLuke

nk | Taurus TAURUSnkfinance

RSI Rebound TradingMFS5912MightyDax09

ETF-basiertes TrendfolgesystemRPM01RPM

Anlagestrategie WeltweitDACHWELTTWeiermann

Cost-Average-Player 01 MGWIKI2Perlentaucher

Globale Chancen - auch mit HebelMSF002MSFinanceSupp

Simple 1/N22002200TOBIP

Momentum 3D-Druck3DDRUCKTrendy

Megatrends in Society and TechLEBC01StrategicInvest

Only Mischkulanz InvestALXLAN74wrongturn

Safty Dividend with ChanceSAFTYD01TWeiermann

Strukturiert zum ErfolgSTRUKTOliver

HebelweltHEBELWELRolfKessler

Deutscher Aktienindex Trading00TOPPROytrade

TFK Absolut+TFKABSKOTFK

Hebel Trading - spekulativ00LEV00ytrade

Most Epic of Investments19111981ostrong

Deutschland HebelLEVDAXTRMPInvest

Patternicus on stocksPATT001Patternicus

Velten All-Strategies-TurboALLTURBORobertVelten

LS3 TrendLS3TRENDsignal4trade

PI Künstliche Intelligenz 120280Performancemaus

Little StepsMCK01304StockPicker13

günstige QualitätswerteDBFDWPlutos21

TFK ETF-StrategyTFKETFC1TFK

HandelssystemeHSHSHSHSTurbodepot

Momentum MDAX-Werte saisonalTRMDAXTrendy

Hebel Performance TradingHPTRADERMarkusWitt

Premium Risk Return StrategyPREMIUMMrCash

WellvestPUK0707PuK

ChinaAktien an Frankfurter BörseCHINA20peyo

Indizes und Einzelwerte IZF000001Zahlenfreund

Absolute Return mit System Plus000ARMSPRInvestor

Antizyklisch & Growth (Hebel)EINWERTMStoetzel

Investment Bonus KurzläuferBONUSSH1TWeiermann

Zahlenfreund 525ZF000525Zahlenfreund525

Long Mid Shortterm Trend+LMSTRENDTrendScouts

Smart Investor – MomentumSIMOM01SmartInvestor

Hebel'o'ManiaHMANIAmiku1104

INDEX DAYTRADERINDXTRADMarkusWitt

GelassenLangfristig938294PaulSch

Marktzyklen moderat gehebeltMAXHEBL2ploutos

ROGO US Value1811792malandru79

Stockpicker und CashMSF001MSFinanceSupp

Antizyklisch & Growth V2BECKENLFMStoetzel

Dogs of the Dow Low FiveLL004LaggyLuke

Only Stock-Werte InvestALXLAN76wrongturn

Echte SachwerteSGOGSSaschaOffer

NahrungsmittelNAHRUNGMGInvest

Kapitalanlage mit Discount 2014RABATTLarsJ

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.