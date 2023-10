Sandalen fürs Parkett

Früher noch mit dem Klischee der Öko-Schlappen behaftet, hat die Marke inzwischen fast Kultstatus erreicht und – das ist kein Witz – es auf die Laufstege der Welt geschafft. Solche Erfolgsgeschichten können auch ein wenig zu Kopfe steigen, an Fantasie fehlt es aber dennoch nicht.

Der Barbie-Effekt

Getragen vom überraschenden Hype öffnete sich für den Sandalen-Hersteller ein „Window of Opportunity“, welches er konsequent nutzte. Am Mittwoch kam es folgerichtig zum Börsengang – aber nicht etwa in Frankfurt, sondern in New York, also in jenem Land, wo Birkenstock zur „In-Marke“ wurde. Trotz des Fehlstarts bei der Erstnotiz könnte das Ganze doch noch eine spannende Börsengeschichte werden. Denn die Gruppe der Nebenwerte ist bekannt für ihre Überperformance und Firmenchef Oliver Reichert dürfte noch einiges zuzutrauen sein.

Im Schlaf Geld verdienen

Ein gesunder Schlaf ist Manfred Gellink ( HerbertH) enorm wichtig. Deshalb ist sein wikifolio Spezielles & Substanz so ausgerichtet, dass es keines Kurzfrist-Tradings bedarf, um erfolgreich zu sein. Stattdessen investiert er in Value-Aktien, die er möglichst langfristig halten möchte. Abgesehen hat er es bei seiner Strategie hauptsächlich auf inländische Titel. Allerdings können jederzeit Fonds und Discountzertifikate beigemischt werden. Ob ein Unternehmen den Status „Value“ erhält, hängt ganz davon ab, wie es bei der Analyse seiner Fundamentaldaten abschneidet. Mit seiner Methode will Gellink vor allem in positiven Marktphasen eine ordentliche Rendite erwirtschaften, während er in raueren Zeiten gegen den Trend schwimmen möchte. In der Praxis sieht das aktuell so aus: Er hält zwölf Einzelaktien, wobei ihm noch 27,5 % Cash für weitere Investitionen zur Verfügung stehen. Die fünf größten Positionen des wikifolios sind: Nordwest Handel, 1+1 Drillisch, Clearvise, ABO Wind und RWE. Gellink bringt es seit Start des wikifolios im Januar 2016 auf eine sehr solide jährliche Performance von +12,8 %. Die Gesamtrendite beläuft sich auf erfreuliche +154 %.

Aus erster Hand

Auch Thomas Dittmer ( tonipolster) beruft sich für sein wikifolio Spezialwerte auf die Grundsätze des „Value Investing“. Es werden also nur solche Wertpapiere gekauft, deren innerer Wert den aktuellen Börsenkurs übersteigt. Die konkreten Ursachen für diese Konstellation können vielfältig sein: geringe Analysten-Coverage, Übernahmen, Squeeze-Outs, Turnarounds, Managementwechsel, etc. Ein Großteil des wikfolios besteht aktuell aus deutschen Nebenwerten wie 7C Solarparken, Aroundtown, HeidelbergCement und Frequentis. Aber auch das Schwergewicht SAP ist vertreten. Aktuell hält Dittmer etwas mehr als 20 % Cash. Aus Absicherungsgründen können zudem ETFs oder Fonds beigemischt werden. Ein wichtiger Aspekt seiner Methodik besteht darin, ständig zu überprüfen, wie sich die Unternehmen langfristig entwickeln können und welche unternehmerischen Risiken bestehen. Entsprechend seiner aktiven Herangehensweise variiert die Haltedauer der einzelnen Investments stark. Seine Informationen bezieht Dittmer ausschließlich aus Primärquellen wie Geschäftsberichten oder sonstigen unternehmenseigenen Unterlagen. Sekundärquellen lehnt er kategorisch ab. Der Lohn seiner Research-Arbeit ist eine durchschnittliche jährliche Performance von starken +12,7 %. Seit der Auflage im Januar 2013 summiert sich der Wertzuwachs des wikifolios auf eindrucksvolle +261 %.

Mit Schwung zum Erfolg

Dirk Middendorf ( carpediem7) hat es das sogenannte Swing Trading angetan, welches er in seinem wikifolio Carpe diem Aktientrading vorzugsweise anwendet. Ein Vorteil bei dieser Vorgehensweise liegt in der Zeitersparnis, weil die Positionen über mehrere Tage oder Wochen gehalten werden. Dies ermöglicht es ihm, seine Trades eingehend zu analysieren und so fundierte Entscheidungen zu treffen, ohne ständig vor dem Bildschirm sitzen zu müssen. Weiter will er auf diese Weise von größeren Marktbewegungen profitieren und höhere Gewinne als etwa im Day-Trading erzielen. Im Vordergrund steht die Suche nach fundamental unterbewerteten und renditestarken Aktien. Zusätzlich nutzt er in besonderen Fällen News- und Rebound-Trading. Auch er handelt überwiegend deutsche Nebenwerte, möchte aber auch an den internationalen Märkten partizipieren. Zurzeit zählt Middendorf 19 Einzelaktien in seinem wikifolio, bei einem Cash-Anteil von 34,6 %. Kontron, GFT Technologies, TeamViewer, Cancom und Fabasoft sind seine fünf größten Positionen. Die Gesamtrendite von beeindruckenden +313 % seit August 2014 entspricht einem jährlichen Wertzuwachs von hervorragenden +16,8 %. Damit lässt er sogar die meisten professionellen Hedgefonds-Manager weit hinter sich.

Was kommt?

Nach einem eher ruhigen Montag ist der Dienstag der kommenden Berichtswoche mit einer Reihe von wichtigen Terminen gespickt. Es beginnt in Großbritannien mit Daten zur Arbeitslosigkeit und den Durchschnittseinkommen. Dann folgen die ZEW-Umfragen zu den Konjunkturerwartungen für Deutschland und die Eurozone. In den USA stehen die Einzelhandelsumsätze auf der Tagesordnung. Außerdem gibt die Bank of Canada den Verbraucherpreisindex bekannt. Am Mittwoch werden in Großbritannien der Erzeuger- und der Verbraucherpreisindex veröffentlicht. In den USA präsentiert die Fed das Beige Book. Das US-Arbeitsministerium gibt Auskunft über die aktuellen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Destatis veröffentlicht am Freitag den Erzeugerpreisindex. In Großbritannien werden zudem die Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen erwartet.

