Investieren bei Inflation

Gerade die letzten Jahre haben gezeigt, dass es an der Börse kontinuierlich zu unerwarteten Kursbewegungen kommt, die sowohl ökonomisch als auch markttechnisch nicht nachvollziehbar und begründbar sind. Bewertungsregeln, die lange Zeit Bestand hatten, sind mittlerweile außer Kraft gesetzt. Die gestiegene Inflation dominiert die meisten Aktienmärkte. Als Beispiele seien hier Nvidia aus dem Aktienbereich und der Nasdaq 100 (Bereich Indizes) genannt. Während Nvidia in den letzten 5 Jahren einen Kursanstieg von ca. 1950 % (ca. 390 % pro Jahr) verzeichnen konnte, stiegen die Gewinne wesentlich moderater. Zuletzt wurden ca. 60 - 70 % Gewinnwachstum prognostiziert. Der Technologieindex Nasdaq100 stieg in einem Jahr um 45 %. Innerhalb von 5 Jahren betrug der Anstieg 157 %. Diese Werte sind mit bisherigen Bewertungsregeln nicht mehr begründbar. Vielmehr ist m.E. die Hyperinflation an den Aktienmärkten angekommen. Auch an den Warenmärkten hat die Inflationsrate in den letzten Jahren deutlich angezogen und wird sich längerfristig dem Geschehen an den Aktienmärkten wohl nicht entziehen können, zumal der Zinspolitik bedingt durch die Staatsverschuldung enge Grenzen gesetzt sind. Diesen Tatbeständen soll dieses Wikifolio Rechnung tragen. Es soll das gesamte Anlageuniversum (Hebelprodukte ausgenommen) zur Verfügung stehen, um angemessen und zielgerichtet agieren zu können. Es wird angestrebt, langfristig eine deutlich über der Inflationsrate liegende Rendite zu erzielen.