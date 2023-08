langfristige Wachstumschance

Investition in langfristige Wachstumschancen und Unternehmen mit besonderen Vorteilen am Markt. Entscheidungen werden auf Basis folgender Kriterien getroffen: positive Performance des Unternehmens in Bezug auf Gewinn, Cash-Flow, Aktienkurs in der Vergangenheit (3-5 Jahre), Dividendenrendite über 2,0% p.a., positive Zukunftsaussichten des Geschäftsmodells, günstiger Aktienkurs (KGV <20, mind. 20% unter bisherigem Höchstkurs). Beabsichtige Haltedauer der Aktien ist > 1Jahr. Verkauf von Positionen erfolgt nicht mehr gegebenen positiven Aussichten des Geschäftsmodells oder einem Gewinn der Position von >25%).