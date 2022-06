Moneypenny1

Das Ziel dieses wikifolios soll es sein, im long Run die Haupt Indizes outzuperformen! Ich habe vor in diesem wikifolio Qualität, Wachstum und Value zu vereinen. Das heißt, dass neben Blue Chip Werten, auch in kleinere und mittlere Unternehmen investiert werden soll. Die Gewichtung der Werte soll nach Branchen und Regionen (hauptsächlich USA und Europa) und Risiko ausgewogen sein. Schwerpunkt der enthaltenen Werte sind Aktien. Fonds können bei Bedarf genauso wie Hebelprodukte und Anlagezertifikate auf Aktien und Rohstoffe beigemischt werden. Hebelprodukte jedoch nur, um kurzfristigen Trends folgen zu können und/oder das Risiko nach Möglichkeit zu minimieren. Um eine Übergewichtung von Einzelpositionen (max. 20 %) zu vermeiden, wird bei Bedarf ein Rebalancing vorgenommen. Auch der Investitionsgrad kann je nach Marktsituation schwanken soll jedoch nur in Extremfällen einen höheren Cashbestand als 50% aufweisen. Der Anlagehorizont soll überwiegend kurz- bis mittelfristig sein. Bei einzelnen Werten ist je nach Entwicklung und Marktlage vereinzelt eine längere Haltedauer möglich. Bei der Anlageentscheidung soll die fundamentale Analyse der Werte primär sein. Marktstellung, Umsatzwachstum, KGV, Gewinnmargen, Konkurrenzanalysen, Übernahmepläne, Directors dealings etc. sollen dabei helfen Werte zu fairen Preisen und mit eventuellem Wachstumspotential zu ermitteln. Konjunkturverlauf, Zinsentwicklung, fiskalpolitische Vorhaben sowie politisches Umfeld werden ebenso in Betracht gezogen. Technische Analyse mithilfe von Charttechnik soll angewandt werden um zu helfen aus meiner Sicht gute Ein- und Ausstiegspunkte zu finden.