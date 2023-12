DieLegendeTop500

Die Handelsidee für das Wikifolio "Top 500 Portfolio" basiert auf einem langfristigen Sparplan, der auf den 500 am besten bewerteten Aktien verschiedener Branchen und Regionen weltweit beruht. Durch eine breite Diversifikation soll das Portfolio stabilisiert und das Risiko minimiert werden. Die Auswahl der Top-Aktien erfolgt anhand von fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Dividendenrendite und finanzieller Stabilität. Das Ziel ist es, von langfristigen Wachstumstrends zu profitieren und gleichzeitig etwaige Risiken zu streuen. Die Portfoliozusammensetzung wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst, um auf Veränderungen im Marktumfeld und in der Bewertung der Unternehmen zu reagieren. Die Strategie zielt darauf ab, langfristig solide Renditen zu erzielen und Anlegern eine passive, aber gut diversifizierte Beteiligung an den globalen Aktienmärkten zu ermöglichen. Es wird empfohlen, die Entwicklung des Wikifolios regelmäßig zu verfolgen und die Allokation bei Bedarf entsprechend der individuellen Anlageziele anzupassen.