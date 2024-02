Momentumstrategie nach Minervini

Das Anlageuniversum umfasst im wesentlichen Aktien aus Nordamerika, Asien und Europa. Zur weiteren Diversifikation oder in dafür aussichtsreichen Markphasen kann auch in ETFs oder Zertifikate auf Aktienindizes, Rohstoffe oder Edelmetalle sowie Kryptowährungen investiert werden. Auch die Investition in Hebelprodukte kann möglich sein. Die Auswahl der Titel soll nach den Kriterien der Momentumstrategie von Mark Minervini erfolgen. Nur Titel, die sich in einem bestätigten Aufwärtstrend gemäß der von Minervini entwickelten Kriterien befinden, können für eine Anlage in Frage kommen. Diese Kriterien berücksichtigen den aktuellen Aktienkurs im Vergleich zu mehreren gleitenden Durchschnitten. Bei der Auswahl der Titel sollen auch fundamentale Daten berücksichtigt werden. Zu den relevanten Fundamentaldaten sollen die Umsatzentwicklung, die Entwicklung des Gewinns je Aktie in den letzten drei Jahren, Überraschungen beim Gewinn je Aktie im Vergleich zur Analystenprognose, die Eigenkapitalrendite (ROE) und das Interesse institutioneller Anleger gehören. Der konkrete Einstiegszeitpunkt soll gemäß der von Minervini entwickelten spezifischen Einstiegspunkt-Analyse (SEPA) ermittelt werden. Hierbei können verschiedene Chartkonstellationen, sowie die Entwicklung von Volatilität und Handelsaktivität in der Aktie relevant sein. Die Anlagedauer soll überwiegend kurzfristig sein.