Web5.0 Metaverse

Handelsidee

Das Web 5.0 geht einen Schritt weiter als das allgegenwärtige Web (Web 4.0) und bedeutet, dass sich Mensch und Internet miteinander verbinden. Somit wird die virtuelle Welt im Internet ein Bestandteil des realen Lebens und das nicht nur allgegenwärtig, sondern auch synchron und unmittelbar. Das Web 5.0 liegt für uns gegenwärtig zwar noch in der Zukunft, doch hinter den Kulissen wird bereits eifrig daran gearbeitet. Technologien wie Augumented Reality, Blockchain, Künstliche Intelligenz, 5G sind bereits vorhanden oder es wird daran gearbeitet.



Dieses Portfolio wird aus weltweitem Aktienuniversum in Unternehmen investieren, die an Technologien für das Web 5.0 arbeiten und deren Geschäftsmodell vom Web 5.0 stark profitieren wird. Das Portfolio wird 20-30 Unternehmen enthalten. mehr anzeigen