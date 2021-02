Disruptive Technology Stocks

Handelsidee

Dieses Wikifolio soll in disruptive Technologieaktien investieren, die über die nächsten 10 Jahre das Potenzial haben, in ihrem jeweiligen Bereich eine relevante Größe zu erreichen und signifikante Gewinne zu erwirtschaften.



Dabei sollen kurzfristige Hypes oder einzelne Quartalszahlen keine Rolle spielen, vielmehr die langfristige Vision der Unternehmen, die jeweilige Branche zu revolutionieren.



Drei Faktoren werden bei der Auswahl der Unternehmen besonders wichtig sein:



1. Das Potenzial die Branche in der es tätig ist nachhaltig zu verändern & eine relevante Größe zu erreichen

2. Langfristig solide Gewinne zu erwirtschaften

3. Einen Burggraben zu schaffen in Form einer einzigartigen Plattform, Marke oder Netzwerk



In folgenden Bereichen soll investiert werden:



Streaming TV

Der Wandel vom linearen Fernsehen zu Streaming Angeboten wird sehr wahrscheinlich nicht aufzuhalten sein.



Fintech

Die breitere Nutzung des E-Commerce, verschwinden von Bargeld und alternative Zahlungsmittel wie Kryptowährungen werden Fintech's weiter wachsen lassen.



(Programmatic) Advertising

Werbeanzeigen werden wahrscheinlich in Zukunft fast ausschließlich programmatisch gehandelt und die großen Wallet Gardens der Werbeindustrie aufgebrochen. Besonderer Wachstumstreiber im Bereich Programmatic Advertising könnten Mobil und CTV (Connected TV) sein.



Cybersecurity

Das Internet der Dinge und die zunehmende Digitalisierung wird mehr Cybersecurity verlangen.



Mobility of Future & Clean Energy

Die ansteigende Bevölkerung und das Wachstum der Großstädte wird neue, ökologische Mobilitätskonzepte erfordern.



Green Food

Vegetarische und Gesunde Lebensmittel werden wahrscheinlich mehr an Bedeutung gewinnen.



Space Economy

In den 202X Jahren wird durch technologischen Fortschritt die Kommerzialisierung des Weltraums beginnen.



