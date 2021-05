Handelsidee

Das wikifolio „Mad Money Investor“ soll aus Aktien bestehen, die der weltbekannte Investor, CNBC-Moderator und ehem. Hedge Fond Manager - Jim Cramer - in seiner Sendung von CNBC (Mad Money oder Squawk on the street) öffentlich zum Kauf empfiehlt. Zur Risikominimierung ist ein wesentliches Kriterium für die Auswahl eine Marktkapitalisierung von mindestens 1. Mrd USD. Eine Fokussierung auf eine bestimme Branche ist nicht vorgesehen.



Die Beurteilung und Anpassung soll in der Regel monatlich erfolgen - Ausnahmen sind möglich.



Die Aktien, in die investiert wird, sollen ein ein gutes Geschäftsmodell, erfahrenes und erfolgreiches Management, Kultur und Marktwachstum verfügen oder attraktiv bewertet sein.



Mit diesem wikifolio werden Aktien zusammengefasst, die ein gewisses Momentum aufweisen, aufgrund ihres Geschäftsmodells oder besonderen Erfolge in der Öffentlichkeit stehen und aus Sicht des erfahrenen Jim Cramers kaufenswert sind. mehr anzeigen