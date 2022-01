Global Momentum nach Levy

Handelsidee

Diese Strategie soll eine Mischung aus der relativen Momentum Strategie nach Levy und der Dual Momentum Strategie nach Gary Antonacci sein.



Garry Antonacci hat ein Buch veröffentlicht, in dem es um eine Strategie geht, bei der man hohe Renditen mit nur geringem Risiko erzielen kann. Dabei werden Indices verglichen und in den Besten investiert, wenn die generelle Marktbewegung positiv ist.



Ich habe diese Strategie mit dem Ansatz von Levy verbunden. dieser besagt, dass die Aktien, die in der letzten Zeit am besten gelaufen sind, auch in der Zukunft am besten laufen werden.

mehr anzeigen