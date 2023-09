Chancen durch Hebel

Gerade in Zeiten mit schwankenden Kursen und schnell drehenden Märkten ist es wichtig möglichst schnell auf Veränderungen zu reagieren. Mit diesem Wikifolio wird beabsichtigt meine inzwischen 20-jährige Erfahrung an der Börse einzusetzen um in solchen Situationen Erträge zu erwirtschaften. Hierzu können auch Hebelzertifikate oder Optionsscheine genutzt werden um möglichst gewinnoptimiert zu investieren.