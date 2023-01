Trend-Pioniere

Das Wikifolio basiert auf der Anlagestrategie von erfolgreichen Investoren wie Minervini, Darvas, Weinstein und O'Neil, die darauf abzielen, ausschließlich in Aktien zu investieren, die sich in einem aktuellen Aufwärtstrend befinden und eine positive relative Stärke aufweisen. Um als Kaufkandidat für dieses Wikifolio in Betracht zu kommen, müssen die Aktien bestimmte charttechnische Kriterien erfüllen, wie z.B den Handel über bestimmte gleitende Durchschnitte und eine solide fundamentale Basis aufweisen. Das Ziel dieses Wikifolios ist es, die Superperformance der oben genannten Traderlegenden zu erreichen, indem es seine Anlage in eine begrenzte Anzahl von ausgewählten Aktien konzentriert und maximal 8 Positionen gleichzeitig hält. Die Haltedauer der einzelnen Positionen hängt dabei vollständig vom Verhalten der jeweiligen Aktie ab und es werden schnelle Reaktionen auf Veränderungen im Verhalten der Aktien erwartet. Eine strikte Verlustbegrenzung wird angewendet, um Verluste schnell zu begrenzen, während Gewinne möglichst lange gehalten werden. Um in einer Liga mit den Traderlegenden mitzuhalten, erfordert diese Anlagestrategie strikte Einstiegs- und Ausstiegsregeln sowie eine große Portion Disziplin und konsequentes Handeln nach festgelegten Regeln.