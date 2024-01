BILD 2024 24 Werte von BILD

Am 11.01.2024 veröffentlichte BILD 24 internationale Aktienwerte, die für das Jahr 2024 als aussichtsreich gesehen werden. Alle 24 Werte werden an deutschen Börsenplätzen erworben und starten mit einem Gewicht von jeweils rd. 4,16%. Der Ansatz wird als long-only verfolgt und wird unterjährig 4x wie folgt angepasst: Jeweils zum Quartalsende findet eine Reallokation statt, d.h. die Werte werden wieder gleichgewichtet, so dass ggfs. zurückgebliebene Werte stärker gewichtet werden und bei Outperformern Gewinne mitgenommen werden. Das Portfolio wird am 20.12.2024 glattgestellt, so dass das Anlagejahr 2024 nahezu abgedeckt ist. Ein spannendes Invest, dass ggfs. auch von BILD kommunikativ begleitet wird und hier der Link zum Artikel https://deref-web.de/mail/client/RJLIPNQMTAY/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.bild.de%2Fbild-plus%2Fgeld%2Fwirtschaft%2Fwirtschaft%2Fbild-boersen-kolumnist-raet-diese-24-aktien-brauchen-sie-fuer-2024-86723700.bild.html