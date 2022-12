Ziel meines „Diversified Growth“-Wikifolios ist es mit einer gezielten Diversifikation (Anlageklassen, Regionen, Branchen) Anlegern/innen die Möglichkeit zu geben ihr Geld so investieren, dass dieses bei relativ geringer Volatilität durch antizipatives und antizyklisch Anlageverhalten an steigenden Kursen partizipiert und in Phasen des Börsenabschwungs durch den Einbau von Sicherungsmaßnahmen (Hedgefonds, Short ETFs) weniger stark von Kursrückgängen betroffen ist. Anleger/innen sollen ihr Geld in guten wie schlechten Börsenphasen in vertrauensvollen Händen wissen (ohne extreme Ausschläge) und sich langfristig an einer überdurchschnittlich guten Performance erfreuen. Hierfür investiere ich in Aktien, Fonds, ETFs, Misch- und Hedgefonds. Zentrale Kriterien in meiner Anlageentscheidung für Aktien sind u.a. Rentabilität, Price to Book, KGV, PEG und auch ein Blick auf die relative Stärke (RSI) und Charttechnik, um den Einstiegszeitpunkt zu optimieren. Meine Entscheidungen in Sachen Fonds- und ETF-Auswahl orientieren sich hauptsächlich an langfristiger Performance, Volatilität, Anlageschwerpunkt und der Kostenstruktur. Die Haltedauer bei Aktien kann sich von wenigen Wochen (bspw. volatile Technologiewerte) bis hin zu Jahren erstrecken (bspw. Dividendentitel mit niedriger Schwankungsbreite). Die gewählten Fonds und ETFs sind als eher mittel- bis langfristige Anlage zu sehen (Ausnahme Short-ETFs). Diese werden je nach Marktlage in ihrer Gewichtung angepasst und nur dann ersetzt, wenn ich sie vom Anlageschwerpunkt nicht mehr für passend halte oder sich über die Zeit bessere Alternativprodukte anbieten. Als Informationsquelle stehen mir u.a. mehrere Finanz- und Analyseportale zur Verfügung, die ich zur stetigen Optimierung meiner Anlageentscheidungen nutze.