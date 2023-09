Systematic 3-Factor SPY ETF

Diese systematische ETF-Strategie basiert auf drei Faktoren: 1.) Risiko, 2.) Momentum und 3.) Mittelwertwiederherstellung. Die Strategie wechselt zwischen einem US-Treasury-ETF (ISIN: IE00BLRPPV00) und dem SPDR S&P500 Index ETF (ISIN: US78462F1030). Die Strategie hält ein 100%-iges Aktienexposure (SPY ETF) investiert, solange der 99%-VaR unter 5% bleibt und einer der drei Faktoren "Risk On" signalisiert. Entweder bleibt der 99%-VaR unter 2%, was auf eine Phase mit geringer Volatilität und relativ attraktivem Risiko-Rendite-Verhältnis hinweist (= "1. Risikofaktor"), oder der 50-Tage-Durchschnitt (SMA) bleibt über dem 200-Tage-Durchschnitt (SMA), was auf einen Aufwärtstrend hinweist (= "2. Momentum-Faktor: Trendfolge"), oder der aktuelle Preis fällt um 30% unter das 200-Tage-Hoch des S&P500 (= "3. Mittelwertwiederherstellungsfaktor"). Die Strategie zielt darauf ab, Markt-Timing-Chancen zu nutzen und konstantere und gleichmäßige Renditen zu erzielen, während sie Verluste und die Gesamtvolatilität minimiert. Das Hauptziel besteht darin, das Sharpe-Verhältnis zu erhöhen und eine Überrendite gegenüber dem S&P500-Index zu erzielen. Die Strategie wurde für die letzten 23 Jahre zurückgetestet und erreichte seit Januar 2000 eine annualisierte Rendite von 10,2% bei einem Sharpe-Verhältnis von 0,76, was mehr als doppelt so hoch ist wie der Benchmark-Index. *Value-at-Risk: VaR ist ein Maß für potenzielle Verluste über einen bestimmten Zeitraum und stellt den 1-α %-Perzentil-Verlust dar. Das SPY3-Modell berechnet den täglichen VaR mit einem Vertrauensniveau von 99% und einem Beobachtungszeitraum von 50 Tagen. Solange der tägliche 99%ige VaR unter 2% bleibt, deutet dies auf eine Risikopräferenz hin. Ein VaR über 5% dient hingegen als Risikokontrollschwelle, die das Modell daran hindert, in den S&P500-Index zu investieren, da sie auf eine ungünstige Umgebung für Aktieninvestitionen hinweist.