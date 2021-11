scum n villainy

Handelsidee

schmieriges Öl,

zweifelhafte Geschäftspraktiken,

widrige Arbeitsbedingungen,

unfeines Management,

dürftige Nachhaltigkeit:



Manche Unternehmen lassen dem Investor ein kaltes Schaudern über den Rücken laufen und dann (vor)schnell das Weite suchen.



Doch führen solche Skrupel womöglich zu übermäßig niedrigeren Bewertungen und damit entgangenen Chancen?

Mit diesem Wikifolio soll frei nach dem Motto "pecunia non olet" gefragt werden, ob sich durch Investments in moralisch zweifelhafte Unternehmen zum Schnäppchenpreis einfache Renditen generieren lassen oder die Anlage doppelt auf dem Anleger lasten - auf dem Geldbeutel und dem Gewissen.

Insgesamt wird eine eher konservative "buy-the-dip (and hold)" Strategie gewählt. Bei der Bewertung der Unternehmensbilanz wird zudem generell eine etwas höhere Schuldenquote toleriert. mehr anzeigen