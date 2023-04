7C Solarparken: Ein margenstarker Nischenplayer

Wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab, wurde beim operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ein Wert von 74,7 Mio. Euro (+53,7 Prozent) erzielt. Dazu betonte der Vorstand, dass das EBITDA „im Falle einer rückwirkenden Einführung der Gesetzgebung zum 01. Januar 2022“ um ca. 20 Mio. Euro geringer ausgefallen wäre. Hier geht es um die regulatorischen Eingriffe des Staates in Form von Preisobergrenzen.

2022 als absolutes Ausnahmejahr

Im Startquartal 2023 hat sich die Sonne hierzulande relativ rar gemacht, was dem Spezialisten für Photovoltaikanlagen in Kombination mit einer gewissen Normalisierung der Strompreise nicht so gefallen dürfte. Folgerichtig rechnet der Vorstand im laufenden Jahr auch mit einem Rückgang von rund 24 Prozent beim EBITDA. Die Ziele für den Cashflow je Aktie 2023 und 2024 wurden angehoben, wobei das Vorjahresniveau auch hier deutlich unterschritten wird. 2022 war eben ein absolutes Ausnahmejahr für das Unternehmen. Das wird bei aktien.guide im Bereich der Elektrotechnologie angesiedelt und ist da in Westuropa der Wert mit der höchsten EBIT-Marge. Allerdings ist 7C Solarparken mit Blick auf die Marktkapitalisierung auch einer der kleinsten Player.

Überwiegend Käufer bei der Aktie

Die in den vergangenen Jahren unter dem Strich sehr stark gestiegene Aktie ist seit dem Sommer des vergangenen Jahres von gut 5,50 Euro im Tief bis auf 3,70 Euro abgestürzt. Das scheint die wikifolio-Trader zusammen mit dem Zahlenwerk verstärkt zum Einstieg ermutigt zu haben. Von den insgesamt 68 ausgeführten Trades in den vergangenen sieben Tagen waren 54 (79 Prozent) Käufe. Zu den wenigen Verkäufern zählte Dieter Steinfeld ( SEHEN), der in der vergangenen Woche einen kleinen Teil seiner Position bei 7C Solarparken in dem wikifolio Sehen-Erkennen-Handeln aufgelöst hat. Allerdings ist die Aktie mit einem Depotanteil von gut 25 Prozent trotzdem immer noch die klare Nummer eins in dem Portfolio.

Das wikifolio kann sowohl Turnaround-Aktien als auch Trendwerte und überverkaufte Titel enthalten und liegt seit dem Start mit 418 Prozent oder 17 Prozent p.a. im Plus. Die Begeisterung des Traders für seinen Top-Wert ist derweil unabhängig von dem kleinen Teilverkauf ungebrochen: „Der Kursrückgang der Aktie ist mit dem enorm starken Wachstumspotential der nächsten Jahre wohl eine der unverhofft gekommenen Langzeitchancen. Vom Chance-Risiko-Verhältnis ein Top-Investment m.E. auch für Kleinanleger“, postete Steinfeld zur Wochenmitte.

Sehen-Erkennen-Handeln SEHEN DE000LS9BSD9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +422,0 % seit 21.11.2012

-16,0 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 82.070,22 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 17,2 Prozent

Freude über die geschlagene Prognose

Schon länger investiert ist bei 7C Solarparken Andreas Schmidt ( PARTLINK). In seinem wikifolio Special Opportunities Invest liegt die mit 4 Prozent gewichtete Aktie trotz der jüngsten Korrektur daher immer noch mit 67 Prozent im Plus. Die von ihm verlinkte Pressemeldung des Unternehmens kommentiert er mit folgenden Worten: „Auch die angehobene Prognose kann 7C übertreffen.“ Der Trader investiert bei diesem Musterdepot in Unternehmen, bei denen eine Sondersituation (v.a. fortgeschrittene Übernahmesituationen) vorliegt, sowie in fundamental seines Erachtens günstig bewertete Aktien. Das wikifolio hat die insgesamt recht schwierige Phase im vergangenen Jahr gut gemeistert, wodurch das Allzeithoch in Reichweite liegt. Bei einer Gesamtperformance von 94 Prozent und einem maximalen Drawdown von 34 Prozent konnte der Wert des Portfolios im Schnitt um 11 Prozent pro Jahr gesteigert werden.

Special Opportunities Invest PARTLINK DE000LS9KL24 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +94,6 % seit 10.11.2016

-4,7 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 24.415,97 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 10,9 Prozent

