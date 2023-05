Bei Aixtron feiern Analysten trotz schwacher Zahlen

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Aktie von Aixtron zu sehen! Registrieren Login

Ein Umsatzrückgang von 13 Prozent und ein Einbruch von 75 Prozent beim operativen Gewinn war nicht das, was sich die Banken um Vorfeld für das Startquartal von Aixtron ausgemalt hatten. Im Konsens war hier mit Zuwächsen von 20 bzw. 16 Prozent kalkuliert worden. Vor diesem Hintergrund ist es wenig verwunderlich, dass der Aktienkurs zweistellig an Wert verlor. Begründet wurden die schwachen Ergebnisse von Seiten des Unternehmens damit, dass zahlreiche aus Asien in Auftrag gegebene und auch bereits fertig gestellte Produkte nicht geliefert werden konnten. Dafür braucht Aixtron spezielle Exportgenehmigungen, die zudem noch an ganz bestimmte Voraussetzungen geknüpft sind. Diese zu erfüllen benötigte wohl mehr Zeit als gedacht.

Erwartungen wurden deutlich unterschritten

Ein Umsatzrückgang von 13 Prozent und ein Einbruch von 75 Prozent beim operativen Gewinn war nicht das, was sich die Banken im Vorfeld für das Startquartal von Aixtron ausgemalt hatten. Im Konsens war hier mit Zuwächsen von 20 bzw. 16 Prozent kalkuliert worden. Vor diesem Hintergrund ist es wenig verwunderlich, dass der Aktienkurs zweistellig an Wert verlor. Begründet wurden die schwachen Ergebnisse von Seiten des Unternehmens damit, dass zahlreiche aus Asien in Auftrag gegebene und auch bereits fertig gestellte Produkte nicht geliefert werden konnten. Dafür braucht Aixtron spezielle Exportgenehmigungen, die zudem noch an ganz bestimmte Voraussetzungen geknüpft sind. Diese zu erfüllen benötigte wohl mehr Zeit als gedacht.

Keine neuen Jahrespläne

Mittlerweile scheint sich die Lage aber zu Gunsten von Aixtron zu verbessern, weshalb der Vorstand in den kommenden Quartalen mit deutlich steigenden Umsätzen und Gewinnen rechnet. Die durchaus ambitionierten Ziele für 2023 wurden trotz des schwachen Jahresauftakts noch einmal bestätigt. Im Gesamtjahr will Aixtron seinen Umsatz um 25 bis 38 Prozent erhöhen. Gleichzeitig soll die EBIT-Marge von 22,6 Prozent auf 25 bis 27 Prozent steigen. In den ersten drei Monaten wurde hier ein Wert von gerade mal 5 Prozent erzielt. Da ist also für den Rest des Jahres noch reichlich Luft nach oben.

Trotzdem gehen die ersten Analysten sogar schon davon aus, dass Aixtron im weiteren Jahresverlauf seine Prognosen noch weiter anheben wird. Auch wenn das aktuell keine Mehrheitsmeinung ist, sind sich die meisten Banken bei den positiven Aussichten für den Aktienkurs einig. Das belegt folgende Grafik von aktien.guide :

Die wikifolio-Trader haben die Rückschläge des Aktienkurses denn auch mehrheitlich zum Einstieg genutzt. Von den 102 in den vergangenen sieben Tagen durchgeführten Trades waren 68 Prozent Käufe.

Mit kontrollierter Offensive zum Erfolg

Zugeschlagen hat zum Beispiel Joachim Köngeter ( joibaer ), der damit seinen Bestand an Aixtron-Aktien in dem wikifolio Tradingchancen deutsche Aktien weiter aufgestockt und seinen Einstandskurs verbilligt hat. Der seit 1990 mit Aktien handelnde Köngeter verdient sein Geld seit 2005 als hauptberuflicher Aktientrader. In dem wikifolio erwirbt er die Depotwerte meist aufgrund von charttechnischen Konstellationen, die eine kurzfristige Bewegung erwarten lassen. Das Aktiendepot wird zudem immer wieder mit Short-ETFs auf den DAX gegen zu starke Kursrückschläge abgesichert. In Summe konnte so seit dem Herbst 2014 der maximale Drawdown dauerhaft unter 20 Prozent gehalten und gleichzeitig eine Performance von 105 Prozent generiert werden. Das entspricht im Jahresdurchschnitt einem Plus von knapp 9 Prozent.

Tradingchancen deutsche Aktien joibaer DE000LS9DPK6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +102,8 % seit 13.10.2014 -4,1 % 1 Jahr 0,90 × Risiko-Faktor EUR 1.570.660,03 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +8,7 Prozent

Alle wikifolios mit Aixtron im Depot! Erfahre, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln. Zu den wikifolios