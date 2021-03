Die Marathon-Aktie Bechtle steigt und steigt und...

An den Börsen kommt es in diesen Tagen immer häufiger zu heftigen Kursabschlägen bei einzelnen Aktien. Oftmals fahren sie dabei innerhalb weniger Minuten zweistellige Verluste. Dahinter stecken in der Regel Umsatz- oder Gewinnwarnungen oder aber die immer größer werdenden Erwartungen der Marktteilnehmer werden verfehlt. Beim IT-Dienstleister Bechtle ist von alldem rein gar nichts zu spüren. Nach den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres liegt das Unternehmen voll im Plan. Dank eines starken organischen Wachstums, eines noch dynamischer steigenden Gewinns und neuem Potenzial durch die größte Akquisition der Unternehmensgeschichte hat Bechtle zum Ende der vergangenen Woche die Jahresziele sogar noch einmal angehoben. Obwohl viele Analysten diesen Schritt im Vorfeld bereits erwartet hatten, kletterte der Aktienkurs wieder einmal auf einen neuen Rekordstand. Allein seit Anfang Juli ist der Titel damit jetzt um 35 Prozent gestiegen. Kein Wunder, dass die Aktie auch bei wikifolio-Tradern sehr beliebt ist.

Ein Faible für starke Aktien

Jürgen Kraus („WachstumPlus“) hat Bechtle am Montag neu in sein wikifolio „All In One” aufgenommen und mit einem Depotanteil von 10 Prozent direkt zu einem Schwergewicht aufsteigen lassen. Der Kauf erfolgte im Rahmen einer größeren Umschichtungsaktion, die der Trader folgendermaßen kommentierte: „Verkauft wurden Ubisoft (plus 32,23 Prozent), Dr. Hönle (plus 42,39 Prozent) und Sixt (plus 16,27 Prozent); diese Werte gönnen sich gerade eine Verschnaufpause. Neu im Depot: MTU, Secunet und Bechtle. Diese Neuaufnahmen zeigen Stärke, wir versprechen uns mehr Dynamik im Depot.“



Bei Kraus handelt es sich um einen sehr erfahrenen Trader, der an der Börse wahrscheinlich schon alles erlebt hat, was man sich vorstellen kann. In dem wikifolio ist er seit langer Zeit voll investiert. Dabei sucht er gezielt nach „innovativen Unternehmen mit neuen Technologien und Ideen“, bei denen „Wachstum und Gewinn überproportional steigen“ und deren Aktien „einen eindeutigen Trend aufweisen“. Mit dieser Strategie hat er seit dem Start im Frühjahr 2013 eine Performance von über 210 Prozent sowie einen Maximalverlust von 26 Prozent generiert. Das wikifolio notiert nur knapp unter Allzeithoch. Angst vor einem Crash an den Märkten scheint er weiterhin nicht zu haben, wie sein jüngster Kommentar zeigt: „Kluge Investoren greifen jetzt zu. Kleine Rücksetzer bieten Gelegenheit für einen günstigeren Einstieg. Nur die zittrigen Hände verkaufen jetzt, sie werden wieder einmal zu den Verlierern zählen“.

Marathonaktie mit der Chance auf stabiles Wachstum

In dem wikifolio „IT Leader” von Felix Hagmann („Zinseszins“) ist der TecDAX-Wert schon seit März 2016 dauerhaft vertreten. Im April wurde die Position sogar noch aufgestockt: „Nachdem Bechtle seit Januar von 75 Euro auf zuletzt 65 Euro fiel, war es heute Zeit für eine kleine Aufstockung bei unserem IT Leader. An den positiven Aussichten hat sich nichts geändert. Die Kontinuität des Wachstums beeindruckt weiterhin“, gab sich Hagmann zuversichtlich. Die Aktie kommt im wikifolio aktuell auf eine Gewichtung von 14 Prozent. Im Schnitt liegt der Trader hier mit über 80 Prozent im Plus.



Die aktuellen Zahlen des Unternehmens wurden wie gewohnt sehr genau analysiert und kommentiert. Hagmann summiert: „Mit den H1–Zahlen beweist Bechtle erneut seine dauerhafte Wachstumsstärke.“ Zudem weist der Diplom-Informatiker auf eine spannende Analysten-Empfehlung für die Aktie hin: „Im Vorfeld der Veröffentlichung der H1–Zahlen wurde Bechtle von der DZ–Bank in die Liste der Marathonaktien aufgenommen. Diese enthält Unternehmen, welche eine langfristig überlegene Umsatz– und Gewinnentwicklung aufweisen. Die DZ-Bank führt dies auf ein vorteilhaftes Geschäftsmodell zurück und nennt diverse Merkmale, welche ein solches Geschäftsmodell auszeichnen, von denen Bechtle insbesondere ‚Chance auf stabiles Wachstum‘ erfüllt“.



Bei dem im April 2015 eröffneten wikifolio, das sich seitdem bei einem Maximalverlust von nur 12 Prozent verdoppelt hat, setzt der Trader auf die vermeintlichen „Top-Unternehmen“ der IT-Branche, die er bei einer fundamental passenden Entwicklung möglichst langfristig halten möchte. Bei Bechtle wurde das bislang genau so umgesetzt.

Die 10 TecDAX-Aktien mit den meisten Trades (08.08.2018 - 15.08.2018):

# Name ISIN Handelsvolumen Alle Trades Käufe 1 Evotec DE0005664809 1.727.213 430 48% 2 Wirecard DE0007472060 203.740 383 61% 3 CANCOM DE0005419105 1.269.983 291 64% 4 UTDI DE0005089031 613.201 198 70% 5 SILTRONIC AG DE000WAF3001 154.928 181 71% 6 Bechtle DE0005158703 81.036 130 64% 7 SMA Solar DE000A0DJ6J9 253.891 129 79% 8 Jenoptik DE0006229107 728.459 120 58% 9 Carl-Zeiss DE0005313704 93.486 116 59% 10 S+T AG AT0000A0E9W5 78.190 107 49%

