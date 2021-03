Peters² - Schnelle Gewinne mit Medigene

Biotech-Aktien waren schon immer eine heiße Wette. Über viele Jahre verbrennen die Unternehmen Geld und leben von der Hoffnung, im Zuge ihrer Forschungen irgendwann mal einen echten Blockbuster auf den Markt zu bringen. Entsprechend empfindlich reagieren die Aktienkurse, wenn es neue Meldungen zu den entsprechenden Projekten gibt.



Bei Medigene, die ihren Fokus auf die Entwicklung spezieller Krebstherapien legen, konnten sich Anleger in dieser Woche über positive Nachrichten freuen. Am Montagmorgen berichtete das Unternehmen über eine „signifikante Erweiterung“ der seit Herbst 2016 bestehenden strategischen Allianz mit bluebird bio, einem weltweit führenden Anbieter von Gen- und Zelltherapien. Medigene erhält unter anderem mehr Geld, weshalb das Unternehmen seine Prognose zum Barmittelverbrauch 2018 nach unten geschraubt hat. An der Börse kam das ebenso gut an wie die kurz zuvor veröffentlichten Quartalszahlen, die über den Erwartungen der Analysten lagen. Die Aktie ist mit einem Plus von 14 Prozent einer der Top-Performer im bisherigen Wochenverlauf. Bei wikifolio.com haben zahlreiche Trader davon profitieren können.

Ein geschultes Auge ...

Walter Peters („riu“) hatte den Braten frühzeitig gerochen und die Aktie schon Mitte der vergangenen Woche in sein wikifolio „Riu Trading” aufgenommen. Den Kurssprung am Montag nutzte er dann dazu, seinen kurzfristigen Trade mit Gewinnen zwischen 7,9 und 11,5 Prozent zu beenden: „Unser Depotwert Medigene startet nach positiven News gut in die Woche. Wir realisieren den Gewinn. Die Stärke konnte man bei Medigene letzte Woche beobachten. Das war auch der Grund, dass ich die Aktie ins Depot gekauft habe.“



Der Vollzeit-Trader kann auf eine langjährige Erfahrung und somit auf ein geschultes Auge zurückgreifen. Auch wenn dies natürlich keine Garantie für stets erfolgreiche Trades ist (Maximum Drawdown: 41 Prozent), dürften Investoren mit der Gesamtbilanz bis jetzt mehr als zufrieden sein. Das Ende 2012 gestartete wikifolio hat bei einer Performance von 280 Prozent gerade ein neues Allzeithoch markiert. Das seit Februar 2014 handelbare wikifolio-Zertifikat liegt 150 Prozent im Plus.

... und ein gutes Bauchgefühl

Auch Egon Peters („AL1619“) verbringt nach eigenen Angaben „den ganzen Handelstag aktiv vor der Börse“. Dabei hält er gezielt Ausschau nach Aktien, die eine „interessante technische Formation“ gebildet haben, eine „relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt aufweisen“ oder für die er einfach „ein gutes Bauchgefühl“ hat.



Genau dieses Bauchgefühl lässt sich durch kein Buch oder Seminar erlernen, weshalb solche Trader oftmals einen Vorteil gegenüber anderen, nicht so erfahrenen Marktteilnehmern haben. Bei Medigene ist Peters wahrscheinlich auch deshalb ähnlich vorgegangen wie sein Namensvetter. In seinem wikifolio „BullenArena” konnte er so innerhalb von nur einer Woche Gewinne zwischen 10,4 und 12,2 Prozent einsacken, ohne dies näher zu kommentieren. Dafür macht Peters wohl einfach auch zu viele, oftmals sehr kurzfristige Trades (Haltedauer soll „zwischen wenigen Minuten und einigen Tagen variieren“). Das nahe dem Rekordstand notierende wikifolio, das aktuell aus sechs Aktien und 44 Prozent Cash besteht, wurde im März 2016 eröffnet und kommt seitdem auf eine Performance von 90 Prozent. Das gut ein Jahr später aufgelegte wikifolio-Zertifikat hat bislang „nur“ ein Plus von 27 Prozent erwirtschaftet, was in einem relativ schwierigen Umfeld aber immer noch sehr gut ist. Apropos gut: Der Maximalverlust lag bislang lediglich bei 11 Prozent.

Die 10 Aktien mit den meisten Trades (09.05.-16.05.2018)

# Name ISIN Handelsvolumen Alle Trades Käufe 1 Mutares DE000A0SMSH2 1 250 790 551 74% 2 Evotec DE0005664809 1 648 977 307 65% 3 Dialog Semiconductor GB0059822006 1 094 596 296 83% 4 Medigene DE000A1X3W00 637 203 228 51% 5 Aumann DE000A2DAM03 808 331 214 51% 6 Deutsche Bank DE0005140008 37 616 208 62% 7 Adidas DE000A1EWWW0 280 318 204 61% 8 Cancom DE0005419105 402 589 195 53% 9 Wirecard DE0007472060 85 359 195 62% 10 Nvidia US67066G1040 210 432 186 67%

Alle wikifolios mit Medigene (ISIN: DE000A1X3W00) im Depot.

Das könnte Sie auch interessieren:

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.