Die Rally läuft – wo Top-Trader jetzt einsteigen

Hier gäbe es – zumindest relativ zum Vor-Krisen-Niveau – noch Spielraum für Kursanstiege. So liegt etwa der Stoxx Europe 600 Öl- und Gas Index seit Jahresanfang immer noch über 20 Prozent im Minus. Auch die Tourismusbranche erwacht nur langsam aus dem Dornröschenschlaf. Wir fragen die wikifolio-Trader: Wo gibt es noch Luft nach oben – und wo wird die Luft schon wieder dünn?

Die Branchen-Performance im Vergleich Gemessen an den Branchenindizes des Stoxx Europe 600 liegen Aktien aus Technologie und Gesundheit vorne. Underperformer sind genau jene Branchen, die vom Coronavirus besonders beeinträchtigt wurden.

Comeback der „Old Economy“

Michael Flender ( GoldeselTrading ) ist seit über einem Jahrzehnt hauptberuflicher Trader. Die Börse beobachtet er täglich: „Nach der starken Erholung der US-Tech-Aktien mit neuen Hochs an der Nasdaq wird jetzt auch die ‚Old Economy‘ entdeckt. Es wird am Markt eine deutliche Erholung der Wirtschaft eingepreist. Das zieht nun die Automobilwerte und Chemieaktien nach oben. Von den Hochs sind diese aber noch weit entfernt.“

Ob diese jüngst gestartete Aufholjagd der Corona-Prügelbranchen nachhaltig sein wird, kann Flender mangels Glaskugel erwartungsgemäß nicht eindeutig beantworten: „Kurzfristig scheint der Markt überhitzt. Man darf aber die Konjunkturprogramme der Regierungen nicht vergessen. Diese können unter anderem den Autosektor anschieben, auch die Maschinenbau- und Chemiebranche könnten davon profitieren. Wichtig ist aber natürlich, dass die Unternehmen und Verbraucher auch wirklich anfangen wieder zu investieren bzw. zu konsumieren.“

Endlich wieder im Restaurant essen und trinken

Gerade letzteres betont auch Trader-Kollege Thomas Zeltner ( trade2win ) in seiner Einschätzung: „Anfang Juni setzte auch im Tourismus-Sektor und der Luftfahrt eine breite Rally-Bewegung ein, sodass Aktien wie Airbus , Boeing oder Carnival starke Kurszuwächse verzeichnen konnten. Ob es in diesen Bereichen auch zu einer schnellen V-förmigen Erholung wie in der Technologie-Branche kommt, wird davon abhängen, wie schnell die Reisebuchungen und Flugzahlen wieder das Niveau vor der Corona-Krise erreichen werden. Dies hängt von der weltweiten Entwicklung der Corona-Erkrankungen, den Reiseeinschränkungen sowie von der Reiselust der Menschen ab und ist sehr schwierig zu prognostizieren.“

Er selbst greift in seinem wikifolio Performance Stockpicking-Depot jedenfalls wieder vereinzelt zu: „Ich setze mit Unternehmen wie dem Hamburger Hafen oder Fedex auf eine allgemeine Erholung des Welthandels. Auch bin ich davon überzeugt, dass die Menschen wieder Geld für Restaurantbesuche ausgeben werden. Deshalb bin ich letzte Woche beim großen amerikanischen Essens-Distributor US Foods eingestiegen. Die Firma beliefert über 300.000 Restaurants und wird von deren Wiedereröffnung profitieren können.“

Rückschläge einplanen

Gezielt in aussichtsreiche Einzeltitel investieren können Anleger also, blindlings kaufen sollten sie aber laut den wikifolio-Tradern nicht – weder in der Highflyer-Branche Technologie noch bei den vermeintlichen „Nachzüglern“: „Ich würde jetzt insgesamt einmal abwarten, der ganze Markt ist heiß gelaufen“, summiert Flender. „Im Technologie-Sektor sind die Bewertungen hoch. Operativ läuft es in vielen Branchen dort gut: Chipsektor, Cloudanbieter, IT-Dienstleister und so weiter brummen. Aber es ist viel Optimismus eingepreist. Auch im Airline- und Touristiksektor ist mittlerweile ein ‚Blue Sky Szenario‘ eingepreist, wo es keinerlei Rückschläge mehr gibt. Das ist sehr gefährlich, Rückschläge muss man hier einplanen.“

Zwar ließe sich laut Zeltner mit kurzfristiger Spekulation auf Erholungsbewegungen in den Bereichen Tourismus, Automobil- und Ölindustrie womöglich viel Geld verdienen, seine Strategie sei das allerdings nicht. „Grundsätzlich konzentriere ich mich im Rahmen meiner beiden wikifolios eher auf übergeordnete, langfristige Trends wie Digitalisierung und Online-Handel. So denke ich auch, dass Öl in den nächsten Jahrzehnten weiter an Bedeutung verlieren wird. Ich versuche in Wachstumsmärkten wie der Elektromobilität investiert zu sein, ohne auf einen speziellen Autohersteller setzen zu müssen. Deshalb habe ich zum Beispiel den Lithiumförderer und -verarbeiter Albemarle sowie den Batteriehersteller Samsung SDI im wikifolio.“

Investiert wird in das Unternehmen, nicht die Branche

Auch wikifolio-Trader Uwe Jaennert ( GordonGekko74 ) warnt davor, seine Investments einfach bloß an Branchen zu orientieren: „Anleger sollten auf die Qualität des Unternehmens achten und dessen Aussichten im Blick haben, statt nur auf die Branche zu schauen. So setze ich zum Beispiel in der Automobilbranche eher auf Zulieferer, wie Stabilus , Hella oder Dürr , die unabhängig vom Antrieb agieren und davon profitieren, dass sie Marktführer sind.“ An eine „Erholung mit Zeitverzögerung“ der besonders unter dem Coronavirus leidenden Industriezweige glaubt Jaennert dennoch: „Große Chancen sehe ich in der Chemie- und Versicherungsbranche also eher bei Zyklikern wie zum Beispiel einer BASF .“

Unabhängig vom Coronavirus und seinen Folgen für die Aktienperformance der unterschiedlichen Branchen macht Trader-Kollege Zeltner in gewohnter Manier Investmenttrends aus: „Die Bundesregierung hat diese Woche die Subventionierung von ‚grünem‘ Wasserstoff gestartet. Ich denke in diesem Bereich gibt es in den nächsten Jahren enorme Chancen für Anleger. Auch im Bereich Gaming sehe ich über die nächsten Jahre hinweg großes Wachstum. In diesen beiden Branchen werde ich in den nächsten Wochen nach aussichtsreichen Unternehmen Ausschau halten und vermutlich investieren.“