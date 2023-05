AMD: Quartalszahlen schicken Aktien auf Achterbahnfahrt

Werde Teil der wikifolio Community, um diesen und viele weitere Artikel zu lesen. kostenlos registrieren Login

Die Commerzbank-Aktie hat auf Jahressicht 94 Prozent Performance erzielt. Allein in der letzten Woche betrug das Kursplus 9,2 Prozent. Für die steile Rally ist neben dem zuletzt erfolgten Dax-Aufstieg der Bank vor allem die Zinswende verantwortlich. Bei der Präsentation der letzten Quartalszahlen wurde die Prognose beim Nettozinseinkommen auf 6,5 bis 7,1 Milliarden Euro angehoben. Zuvor hatte die Commerzbank mit dem unteren Ende dieser Range gerechnet.

Chiphersteller AMD präsentierte letzte Woche sein Zahlenwerk für das abgelaufene Quartal. Die Aktie rutschte zunächst ins Minus, nachdem AMD für das zweite Quartal einen verhaltenen Ausblick gab. Anhaltende Nachfrageschwäche würde das Geschäft weiterhin belasten. Dass die Aktie in den nächsten Tagen dann deutlich in die Gewinnzone drehte (+ 6,1 % auf Wochensicht) lag an den Zahlen für das abgelaufene Quartal. AMD hat im ersten Quartal mehr verdient als von Analysten erwartet. Auch der Umsatz übertraf die Konsensschätzung der Wall Street.

AMD-Aktie

Die AMD-Aktie hat seit Jahresbeginn deutlich an Wert zugelegt. Seit Jahresbeginn steht ein Kursgewinn von rund 45 % zu Buche. Die Rally des Chipherstellers Nvidia stellt diese Performance jedoch in den Schatten: Performance ausgewählter Chiphersteller

Community-Insights

Wie ein Blick auf den Beliebtheitsindikator der AMD-Aktie zeigt, hat sich die Popularität des Wertpapieres auf wikifolio.com im letzten halben Jahr kaum verändert. Die Aktie ist konstant in 4,3 - 4,4 % der investierbaren wikifolios enthalten. Zum Vergleich: Die Nvidia-Aktie ist noch einmal deutlich beliebter. Sie findet sich aktuell in 9,2 % der investierbaren wikifolios. Beliebtheitsindikator Das Trading-Sentiment zeigt, dass sich Käufe und Verkäufe bei der AMD-Aktie auf wikifolio.com meist in etwa die Waage halten. In den letzten 7 Tagen überwogen die Käufe (54 %) leicht – die Q1-Zahlen scheinen also auch den ein oder anderen wikifolio Trader überzeugt zu haben. Trading-Sentiment

Fazit

Die AMD-Aktie ist seit Jahresbeginn deutlich gestiegen. Unmittelbar nach der Präsentation der Quartalszahlen drehte sie zunächst ins Minus, erholte sich dann jedoch schnell wieder. Auf wikifolio.com erfreut sich die Aktie nachhaltiger Beliebtheit.

